"Le président n'est pas dépourvu d'affects" : Emmanuel Macron prend son temps avec ses ministres

Tandis que le mercato et les paris se poursuivent sur la composition du futur gouvernement du président réélu, Emmanuel Macron a convié ce 28 avril 2022 ses ministres dans les jardins du palais de l'Elysée après le conseil des ministres. Le Parisien relate cette entrevue particulière pour tous les membres de l'exécutif, quatre jours après la victoire présidentielle.

L'une des images marquantes sera certainement celle de Roselyne Bachelot immortalisant les photographes sur le perron de l'Elysée lors de l'arrivée des ministres. Dans son élégant tailleur pourpre qui tire sur le violet, elle a savouré cet instant, sûrement pour la dernière fois ? Cependant, le président de la République a semé le doute : "Ce n'est pas le dernier Conseil des ministres, mais le premier du quinquennat." Le Parisien traduit : "il va prendre encore le temps avant de nommer un successeur à Jean Castex et une nouvelle équipe." C'est alors que la truculente ministre - sa grimace devant le discours d'Eric Zemmour le prouve -, a murmuré, comme si elle était sur le départ : "Merde pour mes billets d'avion."

Dans une ambiance conviviale agrémentée d'un riche buffet et sous un soleil généreux, entre les tables dressées sur la terrasse du palais, le Premier ministre Jean Castex a posé avec toutes les femmes ministres : Roselyne Bachelot (Culture), Florence Parly (Armées), Olivia Grégoire (Économie sociale, solidaire et responsable) ou encore Barbara Pompili (Transition écologique). Élisabeth Borne (Travail), Marlène Schiappa (Citoyenneté), Sophie Cluzel (Personnes handicapées), Frédérique Vidal (Enseignement supérieur) et Annick Girardin (Mer) ont aussi pris la pose en groupe, elles qui sont les seules à être restées au gouvernement depuis 2017. Gérald Darmanin (Intérieur) et Bruno Le Maire (Economie) ont préféré rester à l'écart des oreilles curieuses. Le dirigeant français s'est adressé à ses invités en passant de table en table. "Il s'attarde avec ceux qui ont déjà fait savoir qu'ils ne rempileraient pas, comme Jean-Baptiste Djebbari [Transports] et Cédric O [Transition numérique]", rapporte le quotidien. On apprend alors que le pull qu'Emmanuel Macron portait au Touquet était celui de la meilleure équipe de France de jeux en réseau.

Le président n'est pas dépourvu d'affects

Ce moment important précède le remaniement, pour lequel le chef de l'Etat veut prendre son temps : ", selon les confidences d'un habitué du palais au Parisien. La date du 8 mai pourrait être celle de l'annonce du gouvernement, ou de la cérémonie d'investiture. C'est selon. Ce que souhaite Emmanuel Macron, c'est que tout ce beau monde reste concentré sur la gestion du pays avec les 3 points majeurs : "l'Ukraine, le pouvoir d'achat et la sécurité." En attendant, le mari de Brigitte Macron - absente de la journée - devrait rencontrer l'ancien président Nicolas Sarkozy qui lui a offert un soutien solide peu avant le second tour.

Le climax de ce remaniement est évidemment le nom du Premier ou de la Première ministre. Les rumeurs se succèdent pour deviner qui sera la perle rare car il ou elle enverra un message fort à l'électorat pour les législatives du mois de juin. En attendant, le président poursuit ses missions, parfois mouvementées comme sur le marché de Cergy, parfois solennelle, avec l'hommage national de Michel Bouquet. Ce vendredi 29 avril, il était attendu dans les Hautes-Pyrénées pour un bain de foule et pour fleurir la tombe de sa grand-mère maternelle tant aimée, Germaine Noguès.