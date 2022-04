Roselyne Bachelot : Sa grimace hilarante en direct face à Eric Zemmour n'est pas passée inaperçue !

Lors de la soirée du second tour des présidentielles le dimanche 24 avril 2022, Roselyne Bachelot était sur le plateau de France 2 pour répondre aux questions d'Anne-Sophie Lapix et Laurent Delahousse sur la victoire d'Emmanuel Macron. À la différence de certains de ses collègues qu'on a pu voir danser sur le Champ-de-Mars pour fêter les résultats, elle a pris un ton grave et solennel pour défendre le travail du chef de l'État reconduit, mais elle s'est fait aussi remarquer pour des mimiques amusantes.

Eric Zemmour s'est exprimé sur les résultats de la présidentielle peu après l'annonce des estimations de 20h du vote, portant gagnant le président sortant (58,5% des voix) face à Marine Le Pen. Son allocution a été retransmise sur France 2 en direct, laissant voir également les réactions des invités : Adrien Quatennens, Ségolène Royal, Christian Jacob mais également Roselyne Bachelot. Elle a notamment eu droit à un plan sur elle au moment où elle a fait une savoureuse grimace, puis commentant les paroles du leader de Reconquête qui a terminé le premier tour avec 7%. Difficile de lire sur ses lèvres mais on devine qu'elle ne le porte pas dans son coeur.

Des conflits familiaux qui ont fait jaser

En décembre dernier sur RMC/BFMTV, l'ancienne ministre de la Santé avait été interrogée sur la candidature d'Eric Zemmour et plus précisément ses propos violents contre le président Macron qu'il avait qualifié de "type pas fini". "Ce n'est pas un combat politique digne", avait alors rétorqué Roselyne Bachelot. Questionnée ensuite sur ses relation avec son frère Jean-Yves Narquin, qui se présentait à l'époque comme le porte-parole pour la région Centre-Val-de-Loire de l'ancien polémiste réactionnaire, elle avait répondu sans ciller : "Dans une famille, il y a des ruptures qui sont définitives."

L'intervention était revenue aux oreilles de son frère, également ancien Délégué Général du Rassemblement Bleu Marine. ll avait choisi de réagir sur Twitter : "J'apprends, par voix de presse, qu'une 'rupture définitive' existe avec ma soeur ??? tu es sûre, Liline ? j'ai, à ce jour, toujours évité de te taper dessus... je ne mélangeais pas tout ! Mais si je sors les missiles, à ton avis, qui va passer pour une gourde ?" Depuis, la fratrie ne s'est plus exprimée sur sa relation, on imagine que Roselyne Bachelot, discrète sur sa vie privée, ne souhaite pas exposer davantage de conflits familiaux.