Deux ministres se lâchent en se trémoussant lors la victoire d'Emmanuel Macron

Anne-Sophie Lapix, coprésentatrice de la soirée électorale du second tour des présidentielles sur France 2 ce 24 avril 2022, a observé les images des ministres dansant pour la victoire d'Emmanuel Macron sur le Champ-de-Mars. Elle écoutait au même moment la réaction de Louis Aliot, maire de Perpignan RN, commentant la défaite de Marine Le Pen. Une situation contrastée pour les deux camps à l'heure où les estimations de 20h donnait le président sortant à 58,2% et la leader d'extrême droite à 41,2%.

Les deux ministres qui se déhanchent sur le set du DJ Vanetty en attendant le discours du gagnant Emmanuel Macron sont Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique et Joël Giraud, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Les deux personnalités savourent la victoire en se trémoussant sur la musique avec beaucoup d'enthousiasme, tandis que celle qui est en charge du Travail, Elisabeth Borne, ose timidement bouger en rythme. Le responsable de l'ambiance au pied de la tour Eiffel est un producteur parisien amateur de Deep House résident au Brach, un hôtel de la capitale. Les connaisseurs ont pu le croiser l'été dernier quand il a mixé au Château de Versailles pour la grande soirée "bal masqué".

Plus sérieusement, Barbara Pompili s'est exprimée devant les médias sur la réélection de son chef : "Oui le score est clair, les Français souhaitent que le président fasse un deuxième mandat et il n'y a pas d'ambiguïté possible. C'était le premier objectif de cette soirée." Au micro de France 2, elle a ajouté : "Maintenant, on voit aussi qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de monde qui a voté pour Marine Le Pen, on a beaucoup d'abstention, et donc on doit l'entendre. Je crois que ça nous responsabilise encore plus, pour nous concerter, pour faire que tous les projets qui vont être menés dans le prochain quinquennat soient menés avec un esprit d'aller voir sur le terrain, d'écouter et de construire du terrain."

"blonde au de danseuse de Crazy Horse"

Vivante et impliquée dans son travail, la personnalité politique de 46 ans est une femme entière. Elle n'avait pas hésité à interpeller en pleine assemblée nationale un député qui persistait à l'appeler madame LE ministre, refusant d'utiliser l'article défini féminin. Si son cheval de bataille est l'écologie, la ministre oeuvre aussi parallèlement à la lutte contre le sexisme et s'était également insurgée quand elle avait été décrite dans un article d'Eclair Pyrénées, membre du groupe Sud Ouest, de "blonde au de danseuse de Crazy Horse". Moins connu du grand public, son collègue Joël Giraud se retrouve dans le buzz en exprimant sa joie ce dimanche.