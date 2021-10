"Avec son nom de danseuse du Crazy Horse..." : Barbara Pompili agacée après des propos sexistes

Si son cheval de bataille est l'écologie, la ministre Barbara Pompili oeuvre aussi parallèlement à la lutte contre le sexisme. Ce lundi 18 octobre 2021, elle a découvert avec effarement comment elle avait été décrite dans un article d'Eclair Pyrénées, membre du groupe Sud Ouest. Elle a ainsi écrit sur son compte Twitter : "'Avec son nom de danseuse du Crazy Horse, la blonde Barbara Pompili...' Ça va L'Eclair des Pyrénées/Sud Ouest ? On doit pouvoir débattre d'écologie sans se vautrer dans le sexisme le plus obscène non ?"