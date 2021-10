Barbara Pompili énervée : "C'est trop demander en 2021 d'être appelée madame la ministre ?"

Barbara Pompili a retweeté un post de LCP, La Chaîne Parlementaire. Cette dernière a publié une séquence du débat à l'Assemblée et écrit : "Appelée à plusieurs reprises 'Madame le ministre' par @JulienAubert84, @barbarapompili exige la féminisation de sa fonction. En attendant, elle l'appelle... 'Monsieur la rapporteure'. #AcadémieFrançaise #Féminisme #DirectAN Cc @InstitutFrance." La ministre ajoute dans sa légende : "C'est trop demander en 2021 d'être appelée madame la ministre et non le ministre lorsqu'on est une femme ?" Un post qui a été republié également par la Ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur de France, chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa. Cette dernière sait que l'hémicycle peut être le lieu de fortes critiques, au-delà des positions politiques. Elle avait aussi fait preuve de fermeté, sur un autre sujet, son retard à cause de sa fille malade, au sein de l'hémicycle en décembre 2020.

Annie Genevard, vice-présidente de l'Assemblée nationale, explique ensuite à son micro : "'Madame le président", on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est conforme à la langue française. Lorsque vous dites monsieur LA rapporteure, c'est une provocation et je ne veux pas la laisser passer." L'intéressée affirme sa position en déclarant : "Madame la présidente, avec tout le respect que je dois à votre fonction et à votre personne, et vous savez que je vous apprécie énormément, je demande, de manière très claire, à être appelée madame la ministre. Si monsieur Aubert ne respecte pas cela, eh bien il sera appelé monsieur la rapporteure et j'en prends la pleine responsabilité." Ce à quoi madame Genevard lui répond : "Vous ne pouvez pas tordre la langue française. C'est un usage validé par l'Académie française. (...) Indépendamment de ce qu'on peut en penser. Ne nous livrons pas à ce genre de provocation."

Sur Twitter, en commentaires de ce post, le débat est lui ouvert.