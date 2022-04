Diaporama Deux ministres se lâchent en se trémoussant lors la victoire d'Emmanuel Macron

Extrait de la soirée électorale du second tour des présidentielles où l'on peut voir les ministres Barbara Pompili et Joël Giraud faire la danse de la joie après l'annonce des résultats pour Emmanuel Macron, président sortant : 58,2%

Exclusif - Florence Parly, Edouard Philippe, Richard Ferrand et sa femme Françoise Courtal, Brigitte Macron, Jean Castex, Barbara Pompili, François Bayrou - Le président de la République française et candidat du parti centriste La République en marche (LREM) à la réélection, a effectué son premier grand meeting de campagne au Paris le Défense Arena à Nanterre le 2 Avril 2022

Clément Beaune, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes et Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique à la sortie du conseil des ministres, au palais de l'Elysée, Paris, le 23 février 2022

10 / 12

Joël Giraud, secrétaire d'État à la Ruralité auprès de la Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Clément Beaune, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé des Affaires européennes et Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique à la sortie du conseil des ministres, au palais de l'Elysée, Paris, le 20 avril 2022.