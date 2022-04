Emmanuel Macron réélu président : Brigitte bouleversée, sa main serrant fort son mari victorieux

Sur les notes de l'hymne européen, L'Ode à la joie, Emmanuel Macron est arrivé sur le Champ-de-Mars à Paris, main dans la main avec son épouse et alliée fusionnelle, Brigitte Macron, entouré également de plusieurs enfants. Une image symbolique pour le président sortant réélu avec 58,2% des voix (estimations de 20h) ce dimanche 24 avril 2022. L'homme politique de 44 ans a retrouvé tous ses soutiens pour s'exprimer avec un arrière-plan symbolique : la tour Eiffel.

Cinq ans après être arrivé au pied de la pyramide du Louvre où il célébrait sa victoire avec 66,1% des voix le 7 mai 2017, Emmanuel Macron a choisi comme lieu pour faire son premier discours post-second tour le Champ-de-Mars et sa tour Eiffel. Accompagné des enfants de membres de l'équipe de campagne et de bénévoles selon l'équipe du chef de l'Etat qui est citée par le journaliste du Huffington Post Romain Herreros, il a marché main dans la main avec sa femme, la première dame Brigitte Macron.

"Merci", a commencé par dire un Emmanuel Macron très souriant et ému. "Ce jour du 24 avril 2022, une majorité d'entre vous a choisi de me faire confiance pour les 5 années à venir. (...) Ce vote m'oblige" a-t-il continué, s'adressant à ceux qui ont voté pour lui, comme ceux qui se sont abstenus - 17 millions de personnes environ - et ceux qui ont choisi Marine Le Pen. "Leur colère doit trouver une réponse. C'est ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent", a ajouté le président de la République réélu, prêt pour "cinq années de mieux".

Sa femme depuis 2007 l'a ensuite rejoint sur la scène, tandis qu'une cantatrice a entonné La Marseillaise que le couple présidentiel a chanté à ses côtés. Interrogée par France 2, Brigitte Macron a fait part de son immense émotion : "On ne s'habitue jamais. C'est un si grand honneur, j'espère en être digne. (...) On a tous la volonté que les choses changent. C'est ce que je souhaite de tout mon coeur. Je suis tellement contente pour lui. J'ai vécu ces cinq années de travail. (...) J'ai une immense confiance en lui."

Peu avant, le conseiller de la First Lady, Tristan Bromet a publié un cliché du palais de l'Elysée au moment où Brigitte Macron apprend la victoire de son mari. Ce dernier embrassait celle qui est littéralement bouleversée, les mains sur son visage.