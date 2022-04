Emmanuel et Brigitte Macron en jeans baskets pour des câlins dans les vestiaires

En tenue décontractée, jeans et baskets, les amoureux de l'Elysée ont ainsi été photographiés dans les loges, qui sont aussi les vestiaires du racing 92 où se joue ses matchs à La Défense Arena. Amateur de sports, Emmanuel Macron est dans son dernier sprint avant le scrutin du premier tour qui le donne toujours gagnant. Cependant, son entourage s'inquiète du resserrement (53/47%) dans les sondages de l'écart avec la candidate d'extrême-droite Marine Le Pen au deuxième tour, indique l'AFP.

Plus que jamais soutenu par celle qu'il a épousée en 2007, l'homme politique français de 44 ans doit défendre ses positions et convaincre la population française. Il était sur les ondes de France Inter ce 4 avril au micro de Nicolas Demorand et Léa Salamé. Essayant de placer le maximum d'idées malgré le compteur qui surveille son temps de parole, il a notamment abordé la situation en Ukraine et dénoncé le massacre de Boutcha tout comme la violence en Corse. La région est sur le qui-vive depuis la mort du militant indépendantiste Yvan Colonna.