Yvan Colonna : Des images du berger deux mois avant sa mort dévoilées

Yvan Colonna purgeait sa peine a priori sans histoire. Ses cinq heures de sport quotidiennes lui permettaient de tenir mais la séance qu'il a suivie le 2 mars dernier a pris une tournure dramatique. Un autre codétenu s'en est violemment pris à lui, sous l'oeil des caméras de surveillance, lui assénant de nombreux coups avant de l'étouffer à l'aide de sac plastique. Dans le coma, Yvan Colonna avait été transporté à l'hôpital d'Arles avant un transfert à La Timone à Marseille. Durant trois semaines, les médecins ont tenté de lui sauver la vie, en vain. Le 21 mars dernier, le berger corse meurt des suites de ses blessures à l'âge de 61 ans.

Le geste de son agresseur, personne ne le comprend, encore moins Stéphanie, la femme d'Yvan Colonna, et leur fils Joseph, qu'il n'avait pas vu pendant très longtemps. Entendu par les policiers, le codétenu a expliqué son geste, déclarant que sa victime avait tenu des propos blasphématoires : "On ne peut pas insulter Dieu sans en subir les conséquences. [...] Quand on abordait le sujet de Dieu, il se faisait procureur [...]. Il disait 'mais pourquoi Dieu laisse mourir des enfants' [...] il blasphémait" relate Le Parisien . De son propre aveu, il déclarait qu'Yvan Colonna et lui n'étaient presque jamais d'accord mais que cette fois-ci, l'échange avait été trop loin : "Je suis rentré dans une colère froide. Je n'étais pas agité. C'est là que je vous ai dit que Dieu devait riposter à travers mes mains". Les obsèques d'Yvan Colonna ont eu lieu le 25 mars dernier à Cargèse d'où il était originaire et où une foule s'était rassemblée pour un dernier adieu.