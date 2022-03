Yvan Colonna est mort après avoir été sauvagement agressé en prison

Yvan Colonna est mort des suites de ses blessures comme le révèle Le Parisien. Incarcéré à la prison d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône, pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998, le Corse avait été violemment agressé ce mercredi 2 mars au sein de l'établissement pénitencier selon les informations de BFM TV. L'AFP affirmait qu'Yvan Colonna était "dans un état grave". Il avait été transporté d'urgence à l'hôpital d'Arles, sous respirateur. Son pronostic vital était engagé. Après quelques heures, la nouvelle est tombée. Yvan Colonna n'a pas survécu. Selon BFMTV, le codétenu, auteur de son agression, avait été condamné pour association de malfaiteurs terroriste et aurait rejoint le Djihad en Afghanistan dans le passé.

Après l'assassinat du préfet Claude Erignac à Ajaccio, de forts soupçons, principalement appuyés par des témoignages, pesaient sur Yvan Colonna. Ce dernier se mettait alors en cavale avant d'être interpellé dans la ville d'Olmeto cinq ans plus tard. Une longue série de procès débutait alors. En 2007, Yvan Colonna était condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. La justice n'était pas plus clémente en appel puisqu'elle validait la perpétuité ainsi qu'une peine de sûreté de 22 ans. En 2011, après un troisième et dernier procès, le berger corse était bel et bien condamné à la réclusion criminelle à perpétuité sans période de sûreté cette fois-ci. Le pourvoi en cassation d'Yvan Colonna était rejeté.

En 2018, Stéphanie, l'épouse d'Yvan Colonna, interpellait Emmanuel Macron. Résidant en Corse avec leur fils, elle dénonçait l'impossibilité pour leur enfant de voir son père et demandait le transfert de son compagnon dans une prison de l'île de beauté. Une requête ignorée par Emmanuel Macron. Toutefois, Yvan Colonna avait été géographiquement rapproché de sa famille au cours de sa peine. Après avoir été incarcéré à Fresnes en région parisienne dans un premier temps, il était transféré à Toulon puis dans la prison d'Arles où sa terrible agression s'est déroulée ce 2 mars 2022. Il avait 61 ans.