"Brigitte..." : Emmanuel Macron, ému, s'adresse à sa femme devant 30 000 personnes

Dans une semaine exactement, le 10 avril 2022, la France va voter pour le premier tour des élections présidentielles. Les politiques sont ainsi dans la dernière ligne droite avant le scrutin et ne ménagent pas leur force. C'est dans ce contexte intense qu'Emmanuel Macron a organisé un grand meeting, à La Défense Arena à Nanterre samedi 2 avril. Devant une foule en liesse, le président sortant a défendu son bilan et son programme, soutenu par ses proches du gouvernement - comme Jean Castex, Eric Dupond-Moretti, mais aussi l'ancien Premier ministre Edouard Philippe - et nombre de ses militants. Au premier rang évidemment, son épouse Brigitte pour laquelle il a eu les mots les plus tendres, devant pas moins de 30 000 personnes.

Couple fusionnel, Emmanuel et Brigitte Macron sont mariés depuis 2007 et le premier mandat du chef de l'Etat a renforcé leur histoire. "Je veux dire à ma famille, nos enfants, nos petits-enfants ma reconnaissance et mon affection. Je veux saluer l'évidence, la présence de celle qui m'apporte le plus dans cette singulière aventure de vie : Brigitte", a déclaré au micro, devant tout son public. Le regard de la première dame de France ainsi que le doux baiser qu'elle lui a envoyé en disent long dans ces images que le chef de cabinet de Brigitte Macron a dévoilé sur son compte Twitter, Tristan Bromet. La first lady française a ensuite droit à une belle standing ovation.