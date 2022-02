Brigitte et Emmanuel Macron : Une photo intime du couple dévoilée

Alors que la campagne présidentielle agite l'Hexagone, que l'Ukraine est sous la menace d'une attaque militaire de la Russie et que le Mali veut le départ des troupes françaises, le président Emmanuel Macron ne manque pas de sujets à traiter ! Le 17 février, c'est à Bruxelles qu'il était en déplacement. Et un moment intime avec son épouse a été capturé en photo.

C'est sur le compte Instagram de la photographe officielle du chef de l'Etat, Soazig de la Moissonnière, que l'on a pu voir ce tendre cliché en noir et blanc. Elle a ainsi immortalisé le président - dont l'officialisation de sa candidature à un second mandat se fait attendre par ses adversaires - marchant dans un couloir d'une chambre d'hôtel, sa femme Brigitte à ses côtés. Celle-ci est alors en collants, ses escarpins posés devant elle. On découvre la première dame - qui vient de déposer plainte contre deux femmes après une rumeur transphobe - pouvant compter sur la main de son mari pour s'aider à se tenir debout afin qu'elle enfile ses chaussures. En légende, la photographe apporte quelques précisions sur les coulisses de ce cliché : "20h05 - Bruxelles, Belgique - @emmanuelmacron et Brigitte Macron se rendent au dîner officiel du sommet de l'Union Européenne - Union Africaine."

Pour rappel, Emmanuel Macron a pris la présidence tournante de l'Europe le 1er janvier dernier, et ce pour six mois. Reste à savoir s'il pourra assurer cette tâche jusqu'au bout, puisqu'il n'est pas encore candidat à la présidentielle et si, tel était le cas, il pourrait très bien perdre. A date, il reste toutefois donné gagnant systématiquement au second tour et qu'importe son adversaire de Marine Le Pen à Valérie Pécresse en passant par Eric Zemmour.