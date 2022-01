Emmanuel Macron, candidat à un 2e mandat de président ? Sa réponse franche

Dans trois mois, les Français seront appelés aux urnes pour la nouvelle élection présidentielle. Si l'on connait l'immense majorité des candidats, un maigre doute persiste encore autour de la candidature de l'actuel locataire de l'Elysée. Emmanuel Macron compte-t-il se présenter une nouvelle fois ? Il répond.

Interrogé dans les pages du journal Le Parisien, par sept lecteurs différents, le président de la République n'a pas échappé à une question sur la prochaine échéance électorale. Alors, retournera-t-il porter les couleurs d'En marche en avril 2022 ? "Est-ce que je continue à avoir des ambitions, des rêves et des volontés pour notre pays ? Oui. Est-ce le temps des choix personnels alors que j'ai des décisions importantes à prendre à très court terme face à la pandémie ? Non. Est-ce que ce moment va venir, plutôt tôt que tard compte tenu du calendrier ? Oui. Cette décision se consolide en mon for intérieur", a-t-il d'abord répondu.

Emmanuel Macron, ancien ministre sous la présidence socialiste de François Hollande, assure ne pas être attaché à tout prix à un second mandat ou à une plus longue carrière politique. "Je ne veux pas garder un mandat pour avoir un mandat (...) Mais il n'y a pas de faux suspense. J'ai envie. Dès qu'il y aura les conditions sanitaires qui le permettent et que j'aurai clarifié ce sujet, en moi-même et par rapport à l'équation politique, je dirai ce qu'il en est avec la même liberté car je ne veux rien m'interdire. J'ai toujours été libre, c'est ce qui m'a permis de faire", a ajouté l'époux de Brigitte Macron, laquelle ne serait pas contre l'idée de récupérer un peu d'intimité loin de l'arène politique même si elle soutiendra son mari qu'importe sa décision.

Emmanuel Macron, qui s'est offert une polémique au cours de cette interview en assumant vouloir "emmerder les non-vaccinés", devra composer avec un parterre d'opposants en cas de candidature. Face à lui, Marine Le Pen (RN), Anne Hidalgo (PS), Valérie Pécresse (LR) ou encore Yannick Jadot (EELV), Jean-Luc Mélenchon (LFI)... Pour l'heure, il est systématiquement donné gagnant au second tour dans tous les sondages. De quoi l'aider à faire son choix ?