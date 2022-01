Diaporama Emmanuel Macron, candidat à un 2e mandat de président ? Sa réponse franche

Le président Emmanuel Macron et la première dame Brigitte Macron - Le Président de la République s'est rendu sur le site Richelieu, berceau historique de la Bibliothèque nationale de France (BnF), mardi 28 septembre 2021, à l'occasion de la livraison du chantier de rénovation et de transformation qui aura duré dix ans, et du 300ème anniversaire de l'installation des collections royales dans ces murs. Le chef de L'État était accompagné de la première dame. La réouverture complète au public du site Richelieu est prévue pour l'été 2022, le temps du transfert des collections qui représentent 20 millions de documents. © Stephane Lemouton / Bestimage

Le président de la République, Emmanuel Macron et la première dame, Brigitte Macron recoivent Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre de la République Hellénique et son épouse Mareva Grabowski pour un diner de travail, au palais de l'Elysée, Paris, le 27 septembre 2021. © Stéphane Lemouton / Bestimage

French president and his wife receive Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and his wife Mareva Grabowski at the Elysee Palace, in Paris, September 27, 2021.