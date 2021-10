Brigitte Macron aspire "à une vie plus simple" : la première dame contre un 2e mandat de son mari ?

La pression de la campagne présidentielle pour l'élection 2022 rajoute du poids à l'actuel mandat d'Emmanuel Macron. Selon les informations de France Inter, certains dans le camp du président le poussent à officialiser sa candidature au plus tôt pour des raisons stratégiques. Dans l'édition du 21 octobre 2021 du magazine Gala, on pose alors la question de la position de Brigitte Macron, face à un nouveau quinquennat pour l'actuel locataire de l'Elysée.

Jamais la première dame ne fera une déclaration politique et encore moins au sujet des décisions qu'a pris, prend ou va prendre son époux. D'après les journalistes du Monde qui ont signé le livre qui a fait couler beaucoup d'encre, Le Traître et le néant, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, "Emmanuel Macron a, lui, une folle envie de se représenter". Certes, mais à 68 ans, la first lady française n'aurait pas dit non à l'idée de retrouver un peu de calme, de repos et de profiter de sa famille. "Quelques proches nous ont dit qu'elle aspirait à une vie plus simple et qu'elle était moyennement fan de l'idée d'un second mandat", glisse Gérard Davet.

En effet, mère de trois enfants qu'elle a eus avec son premier mari André-Louis Auzière (Sébastien, Laurence et Tiphaine), elle a sept petits-enfants - Camille, Paul, Élise, Aurélie, Emma, Thomas et Alice - dont elle voudrait s'occuper un peu plus souvent. On se souvient par exemple du chaleureux Noël de l'Elysée en 2017 auquel sa famille avait assisté et notamment d'Alice, âgée de 4 ans à l'époque, la petite dernière. Comme ses cousins, elle appelle le président de la République "Daddy".

Si la famille ainsi que son âge lui font réfléchir à l'idée d'un second mandat, Brigitte Macron soutiendra quoi qu'il arrive son mari. Et c'est donc lui qui prendra la décision, et elle qui continuera de jouer son rôle de première dame investie. Car si elle a pu remarquer que, par sa fonction, Emmanuel Macron était moins disponible et entouré de nombreux conseillers toujours prêts à lui parler, son épouse a rapidement décidé d'utiliser ses qualités d'enseignante à l'écoute pour accompagner et aider ceux qui ne sont pas dans la lumière, les "prendre son sous son aile" comme dirait son ami Stéphane Bern.

C'est dans cette optique que celle qui est présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France a formé une belle équipe avec le chef de l'Etat le 14 octobre 2021 : lors du match de gala pour le 50e anniversaire du Variétés Club de France et durant lequel le président a marqué un but, les fonds récoltés se sont élevés à 50 000 euros !