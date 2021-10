Christian Karembeu et sa femme Jackie amoureux à l'Élysée : belle soirée avec Brigitte et Emmanuel Macron

Par David Contreras Rédacteur Addict aux séries sur les vampires et les zombies, il connaît tout sur vos stars préférées, avec une petite préférence pour ce qui se passe outre-Atlantique. S’il a le sang chaud des Espagnols, il garde tout de même son humour bien français et ne recule jamais devant un jeu de mot bien senti.

Suite au match de charité organisé pour les 50 ans du Variétés Club de France, une belle soirée a eu lieu à l'Elysée. Accueillis par le président de la République et la première dame, Christian Karembeu et sa femme Jackie Chamoun se sont montrés très complices devant les photographes. Le couple a immortalisé cet évènement exceptionnel en posant avec Brigitte et Emmanuel Macron.

Après l'effort, le réconfort ! Suite au match organisé dans l'après-midi entre le Variétés Club de France et des soignants du CHU de Poissy qui s'est terminé sur une belle victoire des premiers par 6 buts à 1, tout ce beau monde s'est donné rendez-vous du côté de l'Elysée. Une belle soirée a été organisée pour célébrer les 50 ans de ce club qui a vu passer tant de vedettes. Pour accueillir tout ce beau monde, le président buteur, Emmanuel Macron était bien évidemment présent aux côtés de sa femme, Brigitte Macron. Et c'est peu dire qu'il y avait de la star au mètre carré hier soir pour ce dîner en compagnie du couple présidentiel. Parmi les anciens joueurs de foot, on a pu voir la légende de Marseille, Jean-Pierre Papin, venu avec sa femme Florence. Très classe en smoking, le père de la petite Emily n'était pas le seul sportif venu accompagné. Parmi les stars de la soirée, le couple Christian Karembeu et Jackie Chamoun a fait une belle impression. Apparus très proches devant les caméras des photographes, les deux amoureux ont laissé paraître une belle complicité. Au lendemain de cette grande soirée à l'Elysée, Jackie Chamoun Karembeu a publié un message sur Instagram, illustré par plusieurs photos, l'une avec le président de la République et une autre avec la première dame. "Un honneur pour nous de rencontrer Monsieur le Président de la République, ainsi que Madame Brigitte Macron, première dame. Un grand merci à vous, Monsieur le Président, de continuer à porter votre intérêt sur le Liban qui est en deuil aujourd'hui suite aux incidents d'hier", a commenté la skieuse libanaise de 29 ans en légende.

Autre champion du monde 98 présent pour l'occasion,Robert Pirès est arrivé tout sourire aux bras de sa femme Jessica. Des gloires plus anciennes du ballon rond n'ont pas manqué le rendez-vous, à commencer par Jean-Michel Larqué. Le célèbre commentateur était avec sa compagne Régine Dolci, au contraire de Dominique Rocheteau, venu seul, tout comme Alain Giresse. L'ancien entraîneur mythique d'Arsenal, Arsène Wenger, avait lui aussi fait le déplacement. Côté politique, à noter la présence de la ministre déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu. Tout ce beau monde s'est retrouvé à l'intérieur de l'Elysée pour une jolie photo de groupe, symbole de ce bel évènement qui aura permis de récolter 50 000 euros à destination de l'Institut médical pour la mère et l'enfant de Kaboul.