Jean-Pierre Papin, sa fille handicapée : "Emily ne sera jamais comme les autres"

Depuis des années, on l'attend du côté de la Canebière, où il a écrit quelques-unes des pages de légende du sport français sous le maillot de l'Olympique de Marseille, mais Jean-Pierre Papin "attend toujours" la proposition que l'actuel président du club, Jacques-Henri Eyraud, avait promis de lui adresser après leur unique entretien, en 2016. Et c'est aujourd'hui au FC Chartres, en N2 (quatrième division), que JPP, après des expériences contrastées à Strasbourg, Lens et Châteauroux, continue de s'aguerrir au métier d'entraîneur de football.

Emily continue de faire des progrès même si elle va avoir 30 ans

A 56 ans, l'ancien buteur prodigieux de l'OM a ainsi repris du service "après une parenthèse de 5 ans", sur laquelle il se confie au quotidien Le Parisien (édition du 3 août 2020), dédiée notamment à s'occuper de sa fille Emily, handicapée du fait de graves lésions cérébrales, diagnostiquées quelques mois après sa naissance. Pour elle, née en août 1990 et troisième d'une fratrie de cinq, et pour les familles confrontées aux mêmes difficultés qu'eux, Jean-Pierre Papin et sa femme Florence avaient créé en 1996 l'association Neuf de Coeur, après être allés découvrir aux Etats-Unis et avoir constaté les effets positifs de techniques de stimulation multisensorielle. "Elle continue de faire des progrès même si elle va avoir 30 ans à la fin du mois, observe l'ex-roi des buts acrobatiques. On sait qu'elle ne sera jamais comme les autres. Mais Emily vit avec nous en faisant partie de la famille à 200%. On a un souci de plus que la plupart des autres parents et on a fait avec." Un choix du coeur qui explique aussi qu'une icône du foot telle que JPP n'ait pas connu une reconversion plus clinquante, alors que tant de ses confrères, reconvertis en consultants, peuplent ondes radio et chaînes télé, quand ils ne sont pas entraîneurs ou membres de l'organigramme de tel ou tel club.

On m'avait dit en France qu'elle ne marcherait jamais. A présent, elle est capable de courir 10 km avec moi tous les jours

"Ma fille est plus importante, résume JPP en évoquant la mise en pause de sa carrière et sa reprise en douceur. Aujourd'hui, elle va bien. Je vais prendre un peu de bon temps avec le foot car j'en ai besoin aussi. Mais Emily sera toujours ma priorité." Homme d'un naturel pudique, qui a toujours été discret sur cet aspect de sa vie en dépit de son engagement associatif, l'ancien capitaine de l'équipe de France n'en est pas moins franc sur la réalité ni moins fier du chemin parcouru avec Emily : "Elle a un programme tous les jours avec des intervenants qui sont là pour la faire progresser, détaille-t-il. Un jour, on m'avait dit en France qu'elle ne marcherait jamais. A présent, elle est capable de courir 10 km avec moi tous les jours. Il ne faut pas toujours croire ce que l'on nous raconte. Emily, c'est le combat d'une vie ! Il faut être présent tous les jours. Il y a beaucoup de gens qui ont honte d'avoir un enfant handicapé, mais il ne faut pas. C'est un enfant différent qui a besoin d'un peu plus de soin, d'affection et on arrive à régler certaines situations. Mais pas tout."

Les circonstances semblent en tout cas aujourd'hui réunies pour que Jean-Pierre Papin puisse aussi penser un peu à lui et "retrouver l'odeur du vestiaire et du terrain", qui lui manquait. "Avec Gérard [Soler, le président du club eurélien, NDLR], cela faisait quelques années qu'on discutait de la possibilité de venir au FC Chartres, mais ma situation familiale à l'époque ne me permettait pas de le faire. C'était compliqué d'allier le management d'un club de foot avec mon association Neuf de coeur et ma fille Emily", indique-t-il. La photo qui illustre cet entretien accordé au Parisien semble en dire suffisamment sur le plaisir de l'ancien Ballon d'or, alors qu'il dirigeait ses premières séances avec son équipe. Soucieux "d'apporter son expérience", de faire "passer des messages", mais aussi de raconter son parcours, JPP reviendra-t-il prochainement tutoyer les sommets ?