Christian Karembeu et sa sublime femme Jackie : une rencontre marquante lors d'un voyage déjà inoubliable

C'est un voyage que Christian Karembeu et sa femme Jackie Chamoun ne risquent pas d'oublier de si tôt et pourtant les deux tourtereaux ont l'habitude de parcourir le monde. Il faut dire que le champion du monde 98, aujourd'hui âgé de 52 ans est un homme qui a la bougeotte. Déjà durant sa carrière de footballeur, le natif de Lifou, en Nouvelle-Calédonie, a connu plusieurs pays. Après des débuts à Nantes, il est parti notamment en Espagne, en Angleterre et en Suisse, avant de se poser en Grèce, où il vit actuellement avec la belle skieuse libanaise de 31 ans.

Christian Karembeu a eu deux filles avec Jackie, la petite Gaïa (5 ans) et leur dernière, Alessia (3 ans), qui font leur bonheur. D'une première union avec une certaine Estelle, l'ancien milieu de terrain du Real Madrid a eu une première fille, Inès (27 ans), installée à Paris et que son père n'hésite pas à venir voir quand il le peut. Le Français vit donc la belle vie en Grèce où il travaille pour le club où il a joué lorsqu'il était en activité, l'Olympiakos Le Pirée. À côté de ça, l'ex d'Adriana Karembeu a plusieurs activités et s'il est ambassadeur de la FIFA, il est également membre du Variétés Club de France, un club rassemblant plusieurs personnalités médiatiques et qui organise des matchs un peu partout.

Rencontre unique avec le pape François

Cette semaine, c'est du côté de Roma qu'a lieu le match de l'équipe entraînée par Jean-Michel Larqué et dans laquelle on retrouve notamment Robert Pirès et le père de Kylian Mbappé, Wilfried. Venu dans la capitale italienne avec sa femme, Christian Karembeu en a profité pour se balader dans les rues de la ville, avant de faire une rencontre assez unique. Sur son compte Instagram, l'ancien joueur a publié des photos de sa rencontre avec le pape François, qui a reçu les stars du Variétés Club de France au Vatican.