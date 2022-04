Kylian Mbappé furax après une blague de très mauvais goût sur son père Wilfrid

Il y a des limites qu'il ne faut pas franchir et la blague très douteuse d'un site de pari sportif a clairement fait sortir Kylian Mbappé de ses gonds hier soir. La star du Paris Saint-Germain n'est pas un footballeur comme les autres, que ce soit sur le terrain et en dehors. Très conscient de son image, de sa popularité et de son influence sur les plus jeunes, l'attaquant de 23 ans a récemment décidé de ne pas participer à certaines activités de promotion pour des marques partenaires de l'équipe de France. Une attitude qui a fait grincer des dents au sein de la fédération, mais qui montre bien que le grand copain de Karim Benzema réfléchit à des questions dont se soucient peu les autres footballeurs en général.

Après cet épisode de contestation, Kylian Mbappé a encore fait parler de lui hier soir, cette fois-ci sur les réseaux sociaux. Très suivi sur Twitter où il compte plus de 7,6 millions d'abonnés, le coéquipier de Messi et Neymar n'a pas du tout apprécié une blague faite par le compte officiel du site de pari sportif Winamax Sport sur son père, Wilfrid. Sur la photo on peut voir un homme baissant son pantalon pour montrer ses fesses en plein milieu d'un stade de football rempli, avec comme légende "Wilfrid Mbappé lors du but de son fils contre l'Afrique du Sud". Une blague de très mauvais goût qui n'a pas du tout été du goût du footballeur.

Reprenant un imprimé écran du tweet originel, Kylian Mbappé a bien fait comprendre qu'il ne cautionne pas du tout cette blague, mais il va plus loin en s'en prenant directement à ce type de business permettant de parier de l'argent sur le résultat des matchs. "Le danger des paris en ligne... ne plus avoir de limite. Un peu de respect svp", écrit-il, ajoutant un emoji se frappant la main contre la tête et un autre furieux. Un tweet qui a énormément fait réagir puisqu'à l'heure actuelle il comptabilise plus de 154 000 likes et plus de 28 000 retweets.