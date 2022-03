Kylian Mbappé en rébellion ? La star des Bleus refuse de se plier aux obligations, une attitude qui fait jaser...

Le rassemblement de l'équipe de France de football à Clairefontaine, c'est toujours l'occasion de voir les stars des Bleus se réunir pour un défilé fashion et quelques beaux moments de camaraderies entre tous les joueurs qui évoluent aux quatre coins de l'Europe. Assez peu d'enjeux sur le terrain ce coup-ci pour les Français qui se sont qualifiés pour la Coupe du monde au Qatar et qui disputeront deux matchs amicaux face à des sélections africaines. Si côté sportif ce rassemblement a peu d'intérêt, depuis quelques jours, un autre sujet a pris beaucoup d'importance.

En effet, alors qu'il était attendu pour des opérations marketing avec les sponsors de l'équipe de France mardi matin, la star du PSG Kylian Mbappé a décidé de ne pas s'y rendre. Resté dans sa chambre pendant que ces coéquipiers comme Pogba ou Griezmann se sont pliés aux obligations qui vont avec la sélection nationale, l'attaquant de 23 ans ne souhaite pas voir son image associés à certaines marques partenaires des Bleus (on compte notamment Volkswagen, Uber Eats, Orange, Xbox, Coca-Cola et Konami) qui ne sont pas en accord avec ses valeurs, selon plusieurs médias.

Mbappé pas à l'aise avec certains sponsors

Au-delà de ce refus, le grand copain de Karim Benzema souhaite également avoir un droit de regard plus important concernant l'utilisation de son image par la Fédération française de football (FFF). D'après RMC Sport, il ne serait pas à l'aise avec certains sponsors, lui qui est notamment impliqué dans des programmes pour une bonne nutrition pour les plus jeunes. Son entourage assure dans un communiqué remis à l'AFP que ce choix de Kylian Mbappé "n'est en rien une rébellion", et qu'il souhaite simplement "faire bouger les lignes".

Le président de la FFF, Noël Le Graët n'a pas semblé particulièrement enthousiaste devant l'attitude de son joueur star, même s'il souhaite que la situation trouve une issue favorable. "On va voir point par point ce qui pose problème. On souhaite améliorer les choses et que les gens soient contents, sponsors et joueurs", assure-t-il avant d'indiquer qu'il va "rencontrer rapidement" Kylian Mbappé.

Phénomène de précocité, l'attaquant des Bleus prouve une nouvelle fois qu'il est en avance sur son temps et ce nouvel épisode en est le parfait exemple !