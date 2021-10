Kylian Mbappé : Ses parents divorcent ! Sa mère Fayza se confie sur cette épreuve familiale

C'est la semaine Kylian Mbappé ! Avant un grand match avec les Bleus ce soir contre la Belgique, le génie Français s'est livré comme rarement en début de semaine. L'occasion d'en savoir plus sur sa récente brouille avec Neymar, sur laquelle le champion du monde est depuis revenu, assumant totalement ses propos. Après les confessions du fils, voilà celles de la mère. Fayza Lamari, la maman du footballeur de 22 ans s'est confiée dans les colonnes du Parisien et elle n'a éludé aucun sujet.

Après un été très mouvementé où le Real Madrid lui a fait la cour pendant plusieurs semaines, le grand copain de Karim Benzema a évoqué son souhait de quitter le Paris Saint-Germain prochainement, malgré les attaches qu'il a ici et notamment sa relation avec ses parents. "Il a un vrai besoin d'être avec nous, même si on ne le voit quasiment jamais à cause des matchs tous les trois jours", explique Fayza Lamari. Elle va d'ailleurs plus loin en révélant une information qui circulent depuis quelque temps puisqu'elle confirme bien qu'elle vient de se séparer de son mari, Wilfried Mbappé. "Nous nous sommes séparés il y a plusieurs mois avec son papa. Donc Kylian alterne entre son père et moi", dévoile-t-elle.

Des parents qui se complètent bien malgré tout

Une information qui peut expliquer les quelques baisses de régime du gamin de Bondy et notamment son pénalty raté face à la Suisse, qui lui a valu quelques moments difficiles malgré le soutien de son sélectionneur, Didier Deschamps. Kylian Mbappé a certainement pu compter sur ses parents, présents au quotidien pour lui. "Dans sa vie professionnelle, je suis avant tout sa maman, mais je m'occupe aussi avec l'avocate de sa communication, son image et les projets sociétaux et autres qu'il souhaite mettre en place. Son papa s'occupe, lui, de toute la partie football. On se complète bien", résume-t-elle.