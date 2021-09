Kylian Mbappé, grosse embrouille avec Neymar : la fin de leur amitié ?

Sur le plan comptable, tout va pour le mieux au Paris Saint-Germain. Le nouveau club de Lionel Messi et Sergio Ramos vient d'enchaîner une huitième victoire consécutive en championnat de France et assoit encore un peu plus sa domination dans l'Hexagone. Si tout va bien sportivement pour le club détenu par l'émir du Qatar, les choses ne sont peut-être pas aussi roses dans l'intimité du vestiaire et notamment entre deux énormes stars du club, Kylian Mbappé et Neymar.

Tout est parti d'une séquence captée par les caméras lors de la dernière rencontre entre le PSG et Montpellier. Sorti par son entraîneur et remplacé par l'attaquant allemand, Julian Draxler, Kylian Mbappé est furieux quand ce dernier marque après un très bon service de Neymar. On lit sur ses lèvres : "Ce clochard, il ne me fait jamais la passe", en référence à l'attitude du brésilien de 29 ans à son encontre. Une phrase qui en dit long sur le ressenti du jeune français vis-à-vis de son coéquipier. De là à s'imaginer que les deux stars sont en froid il n'y a qu'un pas...