Lionel Messi : Première journée folle à Paris avec femme et enfants

C'est une journée historique pour tous les amateurs de football qui a eu lieu hier. Considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, Lionel Messi a signé un contrat de deux ans avec le Paris Saint-Germain. Après un départ déchirant de son club de toujours, le FC Barcelone, le génie argentin de 34 ans est donc arrivé hier sur le sol français en début d'après-midi. C'est sa compagne, Antonela Roccuzzo, qui a donné les premières informations sur Instagram en postant un selfie à bord de leur avion privée.

La journée de la pulga (la puce en espagnol), comme on le surnomme, a été particulièrement chargée ! Le joueur, habitué à battre des records, est arrivé à l'aéroport du Bourget avec sa femme et ses trois enfants, Thiago (né en novembre 2012), Mateo (né en septembre 2015) et Ciro (né en mars 2018). Après une première sortie par une des fenêtres de l'aéroport pour remercier les nombreux supporters venus le voir, le grand ami de Neymar est parti en direction de l'hôpital américain de Neuilly pour la classique visite médicale. Il s'est ensuite rendu au Parc des Princes, l'antre du PSG, avant d'en repartir vers 19h45. Il en a profité pour saluer une nouvelle fois les supporters parisiens, arborant un beau tee-shirt blanc avec l'inscription "Ici c'est Paris".

Installé avec sa famille dans un palace parisien

Un tour au stade pour une séance photo et Lionel Messi était déjà reparti, toujours accompagné par sa belle Antonela et ses trois enfants. Et pour loger l'argentin et ses proches, le club n'a rien trouvé de mieux que l'un des palaces de la capitale, le Royal Monceau ! Le grand rival de Cristiano Ronaldo y est arrivé vers 20h devant une foule toujours plus grande pour célébrer l'arrivée historique de celui qui va former une attaque de rêve avec le prodige français Kylian Mbappé. La petite famille a fait une dernière apparition vers 20h30 au balcon de sa chambre d'hôtel. Telle une rockstar, l'héritier de Maradona a une dernière fois salué les centaines d'admirateurs venus l'apercevoir.