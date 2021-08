Lionel Messi : Le joueur signé au PSG ? Un salaire mirobolant à la clef, une annonce imminente

Entre Lionel Messi et son club de coeur le FC Barcelone, c'est désormais de l'histoire ancienne ! Le sportif argentin âgé de 34 ans devrait toutefois trouver refuge au PSG. C'est ce qu'affirment plusieurs sites dont L'Equipe et cela devrait en toute logique être confirmé dimanche 8 août.

Lionel Messi donnera une conférence de presse dimanche, trois jours après l'officialisation de son départ du FC Barcelone, a annoncé samedi son club de toujours. La prise de parole de l'attaquant argentin se déroulera à 12h00. Selon RMC Sport, il aurait informé le PSG de son désir de rejoindre Paris et des discussions auraient cours autour d'un contrat de deux ans avec une troisième saison en option. A la clef, un très beau salaire pour un joueur qui est plus proche de la fin de carrière que du début. Selon L'Equipe, il pourrait toucher 40 millions d'euros par an ! La presse espagnole ajoute que le quadruple vainqueur de la Ligue des champions pourrait aussi toucher une prime à la signature de 30 millions d'euros.

L'argent, voilà ce qui coinçait notamment en Espagne. Présent en Catalogne depuis 2000, celui que l'on surnomme la Pulga ne s'est pas exprimé publiquement depuis le jour où le Barça a renoncé à prolonger le contrat de sa vedette, en mettant en cause les règles de plafond salarial de la Liga. En conférence de presse, le président de Barcelone Joan Laporta avait jugé impossible de s'accorder sur un nouveau contrat avec Lionel Messi, en raison de la situation financière dégradée du club et du salaire du joueur (74,9 millions d'euros nets annuels). Les Blaugranas ont essuyé une perte de 487 millions d'euros en 2020-2021.

Lionel Messi, sextuple Ballon d'or, devrait donc retrouver au PSG des joueurs comme Neymar, le Brésilien ayant signé pour prolonger son contrat à Paris. De quoi réjouir les supporters du club de la capitale.