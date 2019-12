Lionel Messi décroche son 6e Ballon d'or en famille, ses fils chahutent

Assortis à leur papa, costumes et cravates de la même couleur, Thiago et Mateo sont apparus très en forme lors de la cérémonie. Les deux frères étaient surexcités et d'humeur à chahuter et l'ont notamment fait lorsque leur papa est allé récupérer son 6e Ballon d'or sur la scène du théâtre du Châtelet. Les caméras de la chaîne L'Equipe, qui retransmettait la cérémonie en direct, les ont filmés en train de se chamailler à côté de leur maman, qui les a invités à se calmer, afin de profiter du discours de leur papa, prononcé après la diffusion d'un reportage retraçant sa carrière.

"Je suis conscient de l'âge que j'ai et ces moments sont les plus appréciables car le moment de la retraite est de plus en plus proche et c'est difficile. J'ai plusieurs années devant moi, mais en ce moment le temps semble filer, tout va très vite. Je suis content de vivre cela, déjà au niveau personnel et puis du côté sportif. J'essaie à chaque fois de m'améliorer, je travaille beaucoup et je m'améliore. J'ai l'impression qu'il en faut toujours plus. Ce prix-là, il est tout particulier. Ce qui compte le plus, c'est la réussite collective. Parfois c'est possible, parfois ça ne l'est pas. Je suis content aussi d'écrire l'histoire, l'histoire de mon club que j'aime tant. C'est important de contribuer à l'histoire de ce club, que le FC Barcelone ait ce prix aussi. Mes Ballons d'Or, je les partage avec mes coéquipiers", a déclaré Lionel Messi sur scène.