Neymar reste à Paris ! Le Brésilien prolonge son contrat avec le PSG

Au PSG, club qui partage son ambition de bousculer l'ordre établi, Neymar pense avoir trouvé l'endroit idéal pour poursuivre son ascension. Mais certains dans la capitale sont déroutés par les égarements d'un N.10 qui ne grandit plus. Le classement du Ballon d'or livre une indication de cette trajectoire : troisième en 2015 et 2017, il chute au 12e rang en 2018... avant de disparaître de la liste des 30 nominés l'année suivante.

Ses deux blessures au pied droit, aux hivers 2018 et 2019, lui ont collé l'étiquette de superstar fragile, absent quand le PSG en a le plus besoin. En 2019, ses sorties au carnaval de Rio, alors qu'il est en convalescence, lui donnent alors des airs d'enfant terrible. Cette même période, une femme l'accuse de viol, mais la justice brésilienne n'entame pas de poursuites, faute de preuves suffisantes.

Heureux, en meilleure santé, Neymar a réussi sa saison 2019-20 et propulsé le PSG jusqu'en finale de C1, perdue face au Bayern (1-0). A partir de là, "Ney", assagi, clame son amour au PSG. Le feuilleton de sa prolongation n'en a pas été un, l'optimisme affiché du Brésilien ayant permis des discussions sereines. Et si le Covid-19 a grévé les finances du club, "Ney" rapporte tellement que le PSG n'a pas hésité à le prolonger.

"Neymar rayonne, et dans plus d'endroits que le PSG ! Son 'personal branding' (sa marque personnelle, NDLR) est tellement fort. Il intéresse plein de gens, et pas uniquement des fans de foot", explique Jérôme Neveu, président-fondateur du cabinet Advent, spécialiste du marketing sportif. As du marketing, actif sur tous les réseaux, même Twitch où il est l'un des rares footballeurs à diffuser en direct ses parties de jeux vidéo, Neymar compte 145 millions de followers sur Instagram, derrière Messi et Ronaldo, les deux monstres derrière lesquels il continue de courir.