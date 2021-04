Lionel Messi pulvérise un record : il le fête avec sa femme et de leurs garçons

Beaucoup se demandent si l'on assiste actuellement à la dernière saison de Lionel Messi au FC Barcelone, le seul club qu'il ait connu dans sa longue et riche carrière. En attendant d'en savoir plus sur l'avenir de l'argentin, dont les rumeurs l'envoyant à Paris vont bon train, il a une nouvelle fois prouvé qu'il faisait partie des meilleurs joueurs de l'histoire.

Le natif de Rosario en Argentine a disputé lundi 5 avril son 768ème match sous les couleurs barcelonaise (contre Valladolid), un record pour un joueur du club. Pour l'occasion, le club en a profité pour saluer son joueur et improviser une petite célébration en marge du match qui attendait l'équipe.

Une pancarte affichant le nombre de matchs dont il avait besoin pour battre le record, ainsi que l'inscription "Toucher le ciel" ont été installées sur la pelouse. Le joueur est venu prendre la pose en compagnie de son adorable famille. Sa femme Antonella, avec qui il s'est marié en juin 2017 dans son pays natal et ses trois garçons, Thiago (8 ans), Mateo (6 ans) et Ciro (3 ans).

Le joueur a étéy touché par cet hommage puisqu'il a publié une série de photos sur son compte Instagram, où il est une des personnalités les plus suivies de la planète avec 195 millions d'abonnés. Sur les images, on peut voir la petite famille tout sourire devant le nouvel exploit du joueur de 33 ans, ainsi qu'une autre photo où le joueur est entouré de ses coéquipiers actuels au FC Barcelone, parmi lesquels on trouve les français Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé.