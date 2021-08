Lionel Messi quitte le FC Barcelone, son club de coeur, après plus de 20 ans !

C'est officiellement terminé entre Lionel Messi et le FC Barcelone. Le club catalan a expliqué, via un communiqué de presse, que le joueur argentin de 34 ans ne comptera pas parmi les siens, la saison prochaine et ce, malgré ce qui était prévu dans le contrat et après 20 années passées en Espagne ! L'Argentin n'avait que 13 ans lorsqu'il est arrivé en Catalogne. C'est donc une véritable surprise pour les fans et la sphère du ballon rond.

"Même s'ils avaient trouvé un accord, le FC Barcelone et Leo Messi n'ont pas pu signer le nouveau contrat en ce jour et il ne pourra pas être formalisé en raison d'obstacles économiques et structurels (législation de la Liga)", peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel du club.



"Face à cette situation, Leo Messi ne sera plus lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément le fait de ne pas pouvoir répondre aux désirs du joueur et du Club. Le Barça souhaite remercier chaleureusement le joueur pour tout ce qu'il a apporté à l'institution et lui désire le meilleur dans sa vie personnelle et professionnelle".

Si, de son côté, le sextuple Ballon d'or n'a pas encore fait d'annonce, le journal espagnol Sport affirme que cette fin était inévitable au vu des difficultés financières que traversent le FC Barcelone.