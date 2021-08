Lionel Messi : Arrivée imminente à Paris, tendre message de sa femme Antonela

Antonela et Lionel se connaissent depuis qu'ils sont enfants. "Le coup de foudre dès le début, et pour toujours", racontait Diego Vallejos, un ami et ancien voisin de l'athlète, avant leur mariage en juin 2007. Les deux amoureux se sont unis à Rosario, leur ville natale. Ils sont désormais parents de trois garçons, que Lionel Messi a mentionné dans son discours d'adieux au Barça.

"Je suis arrivé à 13 ans. Après 21 ans, je m'en vais avec ma femme et trois enfants argentine-catalans... Je ne pourrais pas être plus fier de ce que j'ai accompli et vécu dans cette ville, où je reviendrai quand j'aurai terminé à l'étranger. C'est notre maison et je l'ai promis à mes enfants", a affirmé Messi. Chaleureusement applaudi par l'assistance, l'ancien n°10 et sextuple Ballon d'Or du FC Barcelone a craqué à l'issue de son speech.