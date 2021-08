Lionel Messi est arrivé à Paris avec sa femme et leurs enfants : nouvelle aventure à 5 !

Neymar confirme aussi !

Si cela ne suffisait pas, son grand ami Neymar, avec qui il a déjà joué à Barcelone et qu'il va retrouver à Paris, a également posté une story confirmant l'arrivée de l'argentin à Paris. Dans une courte vidéo où il filme son écran de télévision, on peut voir les deux joueurs s'enlacer, probablement après un but, du temps de leur association barcelonaise. Et le brésilien ajoute de manière très équivoque : "Back together", soit "De nouveau ensemble".