Kylian Mbappé très critiqué après la défaite des Bleus : Didier Deschamps vole à son secours

C'est un coup de massue pour tous les supporters de l'équipe de France. Pourtant attendu comme l'un des grands favoris de cet Euro 2020, l'équipe emmenée par Antoine Griezmann et Karim Benzema est complètement passée au travers de son match face à des Suisses courageux, mais réputés nettement moins forts que nos Bleus. Après un match épique qui s'est soldé sur un score de 3-3, les deux équipes se sont retrouvées aux tirs au but. Un exercice toujours compliqué et au cours duquel l'attaquant star des tricolores, Kylian Mbappé, a manqué le dernier tir de la France, plongeant tout un pays dans la tristesse et l'amertume.

Kylian assume sa responsabilité. Il se sent coupable mais il n'a pas à l'être.

Si le joueur a déjà exprimé sa tristesse sur les réseaux sociaux, son sélectionneur, Didier Deschamps, a tenu à défendre le joueur du PSG. Devant les journalistes qui ont pointé du doigt l'attitude des autres joueurs des Bleus qui ne sont pas venus consoler Kylian Mbappé suite à son tir au but manqué, l'entraîneur de 52 ans a été très clair. "Kylian assume sa responsabilité. Il se sent coupable mais il n'a pas à l'être. Il n'y a pas le moindre souci là-dessus. J'ai un groupe uni et solidaire qui le restera de toute façon", assure-t-il dans une interview accordée auParisien.

Si tout le monde est triste, à commencer par les stars présentes à Bucarest hier soir, Didier Deschamps souhaite retenir le positif de cette défaite frustrante, et pense également que son joueur, très touché par la mort d'une personnalité de Twitter, va en ressortir plus fort. "Cela apportera à tout le monde. Même sans but, il a été dangereux sur quasiment toutes nos actions. Il prend la responsabilité de tirer le penalty. Personne ne lui en veut", a déclaré le père de Dylan.

La compétition désormais terminée, l'équipe de France va regarder la fin de l'Euro à la télévision, malgré toute l'attente autour du retour de Karim Benzema, auteur d'un doublé hier. Un constat que Didier Deschamps n'a pas occulté en conférence de presse. "Il y a de la tristesse. On n'a pas tout fait bien. (...) On fait partie de ceux qui rentrent à la maison, comme le vice-champion du monde et le tenant du titre de cet Euro. Il faut l'accepter, ça fait mal mais il faut l'accepter", conclut-il.