Mort de Philousports à 49 ans : Kylian Mbappé très touché, pluie d'hommages

Impossible de suivre un match sur Twitter sans tomber sur l'un de ses tweets. Avec toujours cette bienveillance, le sens de la formule et une passion aiguë pour le beau jeu, Philousports a marqué la vie de nombreuses personnes. L'auteur est décédé le samedi 19 juin 2021 à l'âge de 49 ans après avoir succombé à une crise cardiaque. Un choc pour ses près de 300 000 abonnés sur les réseaux sociaux et tous ceux qui ont eu la chance de la connaître.

"Philippe Vignolo est décédé aux alentours de 17h30 d'une crise cardiaque dans son village de Pietracorbara", auprès de ses animaux tant adorés. "Nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le décès de notre Philou tant aimé. Nous aurions aimé ne jamais avoir à le faire. Vous étiez tout pour lui. Il vous aimait tant", a tristement annoncé l'agence qui représentait Philousports.

Avec les années, de nombreuses interviews et la publication d'une autobiographie, Moi, Philousports (ed. Hachette), l'influenceur avait rencontré de nombreuses personnalités. Très touchées, nombre d'entre elles lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, à l'image de Kylian Mbappé , quelques heures après avoir affronté la Hongrie. "Une admirable personne, avec qui j'ai eu la chance d'échanger. Un exemple pour tous. Un amoureux du foot et de la vie. Une triste nouvelle. Reposes en paix mon Philou", a écrit l'attaquant sur Twitter tout en publiant une photo de leur rencontre.

"Mon Philou... je n'ai pas les mots... Tu vas tellement me manquer. Toi l'ami bienveillant, humain, aimant, tellement courageux... Jamais je ne t'oublierai, je te le promets. Pensée à tous les gens qui t'aiment, compte sur nous pour continuer de faire vivre ton esprit ici", a souligné Isabelle Ithurburu.

So Foot, France Rugby, le PSG, l'AS Saint-Etienne, Téléfoot, Nathalie Ianetta, Valentin Rongier (OM), Marie Portolano, Eurosport, le FC Nantes, Florian Thauvin, RMC Sports et tant d'autres clubs et personnalités sportives ont rendu hommage à Philousports.