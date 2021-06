La France éliminée de l'Euro 2020, Kylian Mbappé "désolé pour ce penalty"

La France avait pour objectif de ramener une nouvelle coupe à la maison, trois ans après avoir remporté la Coupe du monde en Russie et cinq ans après été battue en finale de l'Euro par le Portugal. Tout ne s'est pas passé comme prévu pour les Bleus de Didier Deschamps lundi 28 juin 2021 à Bucarest.

Après s'être montrés perdus en première mi-temps, encaissant un but, les joueurs de l'équipe de France ont réagi en deuxième mi-temps, après que Hugo Lloris a arrêté un penalty qui a empêché de passer à 2-0. Très rapidement, les Bleus sont repassé à l'offensive. Karim Benzema a inscrit un doublé tandis que Paul Pogba a marqué un magnifique troisième but avec une incroyable frappe. Mais les Suisses ne se sont pas laissés faire, revenant finalement à 3-3 à quelques minutes seulement de la fin du match. S'en sont suivies les traditionnelles prolongations, qui n'ont pas départagé les deux équipes, puis la fatidique séance de tirs au but. Olivier Giroud, Presnel Kimpembé ou encore Paul Pogba et Marcus Thuram ont tous mis leur ballon au fond, et alors que la Suisse n'avait raté aucun de ses penalties, le destin de la France était entre les pieds de Kylian Mbappé. Le jeune attaquant de 20 ans a flanché, synonyme d'élimination pour la France.