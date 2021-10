Kylian Mbappé a bien traité Neymar de "clochard" et il l'assume complètement !

C'est assez rare pour être souligné, mais Kylian Mbappé vient de se livrer comme rarement dans les colonnes de L'Equipe du jour. Le jeune prodige de 22 ans s'exprime finalement assez peu en dehors des réseaux sociaux où il est extrêmement populaire. S'il sait faire la fête avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, le gamin de Bondy préfère s'exprimer sur le terrain, mais pas vraiment dans les médias. Très discret sur sa vie privée, le champion du monde 2018 est revenu sur plusieurs sujets chauds de ces derniers mois. S'il a admis qu'il voulait bien quitter le PSG cet été pour rejoindre le Real Madrid, le grand copain de Karim Benzema est également revenu sur sa relation avec une autre star du club parisien, Neymar.

Récemment aperçu sur le banc de touche en train de pester contre le fantasque brésilien de 29 ans, Kylian Mbappé a totalement assumé la phrase balancée à son coéquipier (pour rappel, il lui avait dit : "Ce clochard, il ne me fait pas la passe"). "Oui, oui, je l'ai dit. Maintenant, ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans le foot. Il faut juste que ce ne soit pas quelque chose qui reste", explique le protégé de Didier Deschamps. Agacé par le comportement du fêtard Neymar, il explique les raisons de sa colère : "Je n'étais pas content d'une passe. Un jour ça m'est arrivé aussi, je n'ai pas fait la passe et il n'était pas content".

Tout de suite après, vu l'ampleur que ça avait pris, j'en ai parlé avec lui

Très pragmatique, le successeur de Pelé souhaite avant tout que les choses n'en restent pas là et que l'on passe rapidement à autre chose. "Tout de suite après, vu l'ampleur que ça avait pris, j'en ai parlé avec lui", assure-t-il, avant de dédramatiser la situation : "On s'est déjà échangé pas mal de mots comme ça par le passé et ça continuera, parce qu'on veut gagner, mais il ne faut pas qu'il y ait une certaine rancoeur. Il n'y en a pas du tout parce que je respecte le joueur et l'homme et j'admire ce qu'il est".