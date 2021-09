Lionel Messi affole les réseaux après son but en posant torse nu aux côtés de Neymar et Mbappé

C'est un moment que tous les fans du Paris Saint-Germain attendaient depuis des mois. Après le transfert du siècle de l'argentin Lionel Messi dans le club de la capitale en provenance du FC Barcelone, tout le monde espérait un but de celui que l'on surnomme la puce. Et bien il a fini par arriver et qui plus est dans le match le plus important de la saison pour le club parisien. Une victoire 2-0 contre une très belle équipe de Manchester City emmenée par Riyad Mahrez et Kevin de Bruyne qui a permis au mari d'Antonela Roccuzzo de se mettre le Parc des Princes dans la poche.

Après cette prestation convaincante, les parisiens ont célébré comme il se doit ce beau succès dans les vestiaires. Un moment qu'ont choisi les trois stars de l'attaque parisienne, Messi, Neymar et Mbappé pour prendre la pose. C'est le brésilien de 29 ans qui a partagé le cliché sur son compte Instagram. Sur la photo, on voit les trois footballeurs tout sourire, mais surtout torse nu et abdos saillants. La préparation estivale a été dure, mais elle a fini par payer pour les parisiens qui semblent désormais dans une forme optimale après des débuts ratés contre le FC Bruges en Ligue des champions.

Une publication postée hier soir et qui a déjà atteint les 9 millions de likes en une dizaine d'heures ! Une photo qui a beaucoup plu aux fans du PSG et de l'attaquant brésilien, mais qui a également effrayé une ancienne gloire du club qui n'aimerait clairement pas croiser la route de ce trio infernal dans la suite de la compétition. "​​J'espère ne pas vous rencontrer de si tôt, Dieu nous en préserve", a répondu Thiago Silva en commentaire de la photo. Une remarque pleine d'humour et de tendresse de la part de l'ancien défenseur parisien qui joue désormais à Chelsea.