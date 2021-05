Kevin De Bruyne (Manchester City) amoureux de Michèle : une belle histoire d'amour discrète....

Kevin et Michèle ont ensuite accueilli leurs deuxième et troisième enfants, un garçon et une fille prénommés Rome et Suri (aujourd'hui âgés de 2 ans et 8 mois). Michèle De Bruyne, peu active sur les réseaux sociaux, publie des photos de leur famille en de rares occasions.

Naturellement, les De Bruyne sont des habitués de l'Etihad Stadium, nom du stade de Manchester City ! Nul doute qu'ils suivront la demi-finale retour de Ligue des Champions opposant les Sharks (autre surnom de Manchester City) au Paris Saint-Germain de Neymar et Kylian Mbappé. De Bruyne et ses partenaires s'étaient imposés 1 à 2 lors du match aller au Parc des Princes, mercredi 28 avril 2021. Kevin De Bruyne avait marqué un des deux buts de son équipe.

Pour accéder à la finale, les Parisiens devront s'imposer 2 à 0 ou gagner par un but d'écart, si ils mettent plus de deux buts et que Manchester City parvient à marquer. Forcés à réaliser un nouvel exploit, après avoir éliminé le Barca de Lionel Messi en huitième de finale et le Bayern Munich, tenant du titre, en quart de finale, Paris bénéficiera aussi du soutien, à distance, de millions de supporters.