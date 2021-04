PSG - Bayern : Nicolas Sarkozy, spectateur privilégié au Parc des Princes

Dans un Parc des Princes vide de spectateurs, Neymar a fait parler son talent. Nommé Homme du match, le n°10 a touché trois fois les montants adverses (une barre et un poteau) et même raté un but ouvert sur une passe d'Angel Di Maria, récente cible d'un cambriolage à son domicile.

En tribunes, Nicolas Sarkozy, accompagné de son fils Pierre (35 ans, né du mariage de son père à Marie-Dominique Culioli), la ministre déléguée chargée des sports Roxana Maracineanu, la maire de Paris Anne Hidalgo ainsi que l'ancien footballeur Patrick Vieira ont assisté à la rencontre et vibré pour la seule équipe française encore en lice en Coupe d'Europe.

Désormais, le Paris Saint-Germain attend de connaître leurs adversaires en demis. Après avoir écarté le FC Barcelone et Munich, les joueurs du club de la capitale affronteront le vainqueur du quart de finale opposant le Borussia Dortmund à Manchester City. Lors du match aller, les Anglais se sont imposés sur le score de 2 à 1. Le retour se joue ce mercredi 14 avril 2021 en Allemagne.