Angel Di Maria cambriolé : une seconde enquête ouverte... contre un policier !

Le cambriolage survenu chez Ángel Di Maria, le dimanche 14 mars 2021, a suscité une vive émotion. RMC Sport faisait alors état d'un vol d'une violence inouïe. Pour ne rien arranger, un policier en intervention sur le lieu du crime aurait publié des photos du domicile du footballeur...

L'info est signée LCI ! Le site d'informations révèle qu'une deuxième enquête sur le cambriolage subi par Ángel Di Maria a été ouverte par le parquet de Nanterre. Elle vise un policier en intervention chez l'attaquant du Paris Saint-Germain, dans la ville de Neuilly-sur-Seine. Il est soupçonné d'avoir pris des photos de la scène et de les avoir publiées sur les réseaux sociaux.

LCI précise que l'homme est un agent de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP) et qu'il était l'un des premiers policiers sur place. L'enquête a été confiée au service de déontologie, de synthèse et d'évaluation de la DSPAP.

Les supporters du PSG ont affiché une banderole de soutien à leur n°11 et sa famille ce 17 mars 2021 au Parc du Princes, lors du match Paris - Lille, en 8e de finale de la Coupe de France. Angel Di Maria les a remerciés sur Instagram, en écrivant : "Merci beaucoup pour le soutien de toujours. Ma famille et moi sommes très heureux ici et rien ne viendra effacer notre sourire. ALLEZ PARIS"