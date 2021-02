Mauro Icardi cambriolé : 400 000 euros de biens volés chez l'attaquant du PSG

Samedi après-midi, Mauro Icardi était à Lorient avec ses coéquipiers. Le PSG a affronté les Merlus (surnom des joueurs du FC Lorient) au Stade du Moustoir dimanche 31 janvier à 15h et s'est incliné 3 à 2.

Wanda Icardi, l'épouse et agent du footballeur, et leurs cinq enfants Valentino, Constantino, Benecdicto (12, 10 et bientôt 9 ans, nés du premier mariage de Wanda et l'ex-footballeur Maxi Lopez), Francesca et Isabella (6 et 4 ans, fruits de son mariage à Mauro Icardi) n'étaient visiblement pas présents.

Après avoir contracté la Covid-19 à son retour de vacances l'été dernier, Mauro Icardi subit un nouveau coup dur. Il tentera de retrouver le moral avant son prochain match, ce mercredi 3 février 2021 au Parc des Princes, face au Stade de Reims.