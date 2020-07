Franck Ribéry, sa villa cambriolée : "blessée", sa femme Wahiba réagit

Franck Ribéry n'est pas le premier footballeur à être cambriolé, loin de là, mais rares sont ceux qui osent prendre la parole comme il l'a fait le 6 juillet 2020, après avoir découvert que sa villa avait été visitée et saccagée en son absence. Le joueur de la Fiorentina était en déplacement à Parme et la victoire avec son club a vite laissé place à une grande colère lorsqu'il a constaté que des malfrats s'étaient introduits chez lui et lui avaient dérobé plusieurs biens. Mais là n'était pas le plus grave pour l'ancien international français de 37 ans qui est allé jusqu'à partager une vidéo des lieux. "Alors oui, ma femme a perdu quelques sacs, quelques bijoux, mais al Hamdulillah, ce n'est pas l'essentiel. Ce qui me choque, c'est cette impression d'être à poil, d'avoir le froc baissé et ça, ça ne passe pas, je ne l'accepte pas !", avait-il écrit sur Twitter.

Tout aussi en colère que son mari, sa femme Wahiba, avec qui il est marié depuis 2004, s'est saisie de son compte Instagram dans la journée du 6 juillet. "J'aime Florence, cette ville qui nous a accueillis si chaleureusement. Mais je suis blessée en tant que femme, épouse et mère. C'est vrai, nous ne sommes pas les premiers à qui cela soit arrivé, mais j'ai le droit d'être triste et d'avoir peur", a-t-elle écrit.

Fort heureusement, Wahiba et leurs cinq enfants (Hiziya, Shakinez, Seïf el Islam, Mohammed et Keltoum, la petite dernière, qui a vu le jour en février 2019) ne se trouvaient pas en Italie, mais dans leur autre maison de Munich. Après plus de dix ans passés sous les couleurs du Bayern Munich, Franck Ribéry ne s'est pas séparé de sa magnifique villa avec piscine.

Après l'annonce du cambriolage, le président de la Fiorentina a apporté son soutien à son joueur et à sa famille. "Je suis désolé et choqué par ce qui est arrivé à Franck Ribéry. Nous aimerions tous envoyer tout notre soutien à Franck et à sa merveilleuse famille, a déclaré Rocco Commisso. Nous ferons tout notre possible pour ramener la tranquillité nécessaire à Franck et nous ferons face à ce très mauvais moment avec lui. Je suis sûr que les Florentins seront également aux côtés de Franck, leur faisant ressentir leur grande affection et leur amour pour notre grand champion."