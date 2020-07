Franck Ribéry cambriolé : écoeuré, il filme sa villa saccagée

En août 2019, c'est en véritable héros que Franck Ribéry avait été accueilli à la Fiorentina après plus de dix ans au Bayern Munich, en Allemagne. Moins d'un an plus tard, le footballeur français de 37 ans laisse planer le doute sur son avenir en Italie. La faute à un cambriolage.

Dimanche 5 juillet 2020, Franck Ribéry était en déplacement à Parme avec la Fiorentina, un match à l'extérieur qui s'est soldé par une victoire 1-2. De retour chez lui quelques heures plus tard, Franck Ribéry a eu la mauvaise surprise de découvrir que son domicile avait été visité et même saccagé en son absence. Écoeuré par de tels agissements, l'ancien international français a publié un message et une vidéo des dégâts sur Twitter, dans l'après-midi du lundi 6 juillet.

"Au retour de cette victoire contre Parme (2-1 pour la Fiorentina), je suis rentré chez moi. Ce 'chez moi' en Italie, pays dans lequel j'ai décidé de poursuivre ma carrière après tant de belles années à Munich. Voilà ce que j'ai découvert...", a-t-il débuté. Plusieurs biens ont été volés, mais là n'est pas le plus important pour le footballeur. "Alors oui, ma femme a perdu quelques sacs, quelques bijoux, mais al Hamdulillah, ce n'est pas l'essentiel. Ce qui me choque, c'est cette impression d'être à poil, d'avoir le froc baissé et ça, ça ne passe pas, je ne l'accepte pas !", a-t-il poursuivi.

Fort heureusement, sa femme Wahiba et leurs cinq enfants - Hiziya, Shakinez, Seïf el Islam, Mohammed et Keltoum, la petite dernière, qui a vu le jour en février 2019 - ne se trouvaient pas sur place, mais dans leur maison de Munich. Après le départ de Franck Ribéry en Italie, la famille ne s'est pas séparée de sa grande maison avec piscine. "Grâce à Dieu, ma femme et mes enfants étaient en sécurité, à Munich, mais comment avoir confiance aujourd'hui ? Comment me/nous sentir bien ici aujourd'hui, après ça ?", s'est interrogé le sportif, semblant remettre en question sa carrière en Italie. "Je ne cours pas après les millions. (...) En revanche, je cours toujours après le ballon parce que c'est passionnel. Mais passion ou non, ma famille passe avant tout, et nous prendrons les décisions nécessaires à notre bien-être", a-t-il conclu.