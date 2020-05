Franck Ribéry : Sa femme Wahiba a bien changé au fil de leur histoire

Entre Franck Ribéry et Wahiba Belhami, tout a commencé très tôt, à Boulogne-sur-mer, où ils habitaient tous les deux. Le jeune Franck n'avait que 16 ans lorsqu'il s'est mis en couple avec cette Franco-Algérienne qui l'a suivi tout au long de sa carrière. En même temps que l'ascension de celui qu'elle a épousé en 2002, Wahiba a découvert l'univers très particulier des footballeurs et des femmes de footballeurs, dont elle a adopté certains codes. Notamment vestimentaires.

La provinciale a découvert les mises en beauté faites d'extensions capillaires et de changements de couleur de cheveux, passant notamment du brun au blond platine. Elle est entrée dans la cour des grandes en s'offrant un relooking total, portant son attention sur les vêtements de luxe, blanchissant ses dents pour un sourire impeccable et perdant du poids. Autant de détails qui lui ont permis de gagner en assurance, jusqu'à ce que l'affaire Zahia (en 2010) vienne tout bousculer.

Wahiba Ribéry s'est alors écartée de ce monde fait d'excentricités, préférant se recentrer sur le plus important, son couple, mis à rude épreuve, et sa famille. Bien qu'active sur les réseaux sociaux, l'épouse de Franck Ribéry ne se met à présent plus en avant. Si son époux la couvre de magnifiques cadeaux, comme cette incroyable Rolex estimée à plus de 120 000 euros, Wahiba a, en partie, tourné le dos à la bling-bling attitude.

Le cadeau le plus précieux sur lequel l'ancienne Nordiste peut compter est l'amour que lui porte Franck. En juin 2019, dans une interview accordée à L'Equipe, celui qui joue à la Fiorentina après de longues années passées au Bayern Munich déclarait ainsi : "On est ensemble depuis l'âge de 16 ans. Elle est la personne la plus importante de ma vie ! De A à Z, elle a toujours été à mes côtés, dans tous les instants. Elle a été encore plus là dans les moments durs. Je lui dois tout. Vraiment, si je n'avais pas eu cette femme, je n'aurais jamais été aussi fort."

De cet amour fait de hauts et de bas sont nés cinq enfants : Hiziya, Shakinez, Seïf el Islam, Mohammed et Keltoum, la petite dernière, qui a vu le jour en février 2019.