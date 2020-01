Franck Ribéry : Sa femme Wahiba lui offre un cadeau démesuré

Mariés depuis 2002, Franck et Wahiba Ribéry ont eu cinq enfants ensemble : Hiziya (14 ans), Shakinez (11 ans), Seïf el Islam (6 ans), Mohammed (3 ans) et la petite dernière, Keltoum, qui est née en février dernier. "Comme tu le sais, toi et moi, c'est pour l'éternité InshAllah. On rit ensemble, comme des meilleurs amis. Tu es ma plus grande complice et notre amour est pur et honnête. Merci d'être là mon amour. Ton mari, qui t'aime plus chaque jour", avait tendrement écrit Franck Ribéry pour l'anniversaire de son épouse, en octobre dernier.