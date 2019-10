Franck Ribéry : Son vibrant message pour l'anniversaire de sa femme Wahiba

C'est la fête chez les Ribéry. Née le 7 octobre 1982, Wahiba vient tout juste de fêter ses 37 ans. Histoire de marquer le coup, son époux footballeur a donc pensé à un joli clin d'oeil, qu'il lui a accordé sur les réseaux sociaux. Entre une photographie et une vidéo du couple, il a rédigé un message très touchant, qui l'a forcément atteinte en plein coeur. "Joyeux anniversaire ma vie, écrit Franck Ribéry sur son compte Instagram. Chaque année, tu deviens plus jeune. Comme tu le sais, toi et moi, c'est pour l'éternité InshAllah. On rit ensemble, comme des meilleurs amis. Tu es ma plus grande complice et notre amour est pur et honnête. Merci d'être là mon amour. Ton mari, qui t'aime plus chaque jour."

Il s'agit là du seizième anniversaire qu'ils célèbrent ensemble. Marié depuis l'année 2002, Franck et Wahiba Ribéry ont eu cinq enfants ensemble : Hiziya (14 ans), Shakinez (11 ans), Seïf el Islam (6 ans), Mohammed (3 ans) et la petite dernière, Keltoum, qui est née en février dernier. Soudé plus que jamais, le couple ne cesse de déclarer son amour, dès qu'il le peut, qu'importe l'art et la manière. "Elle est la personne la plus importante de ma vie, expliquait-il déjà au journal L'Equipe. De A à Z, elle a toujours été à mes côtés, dans tous les instants. Elle a été encore plus là dans les moments durs. Je lui dois tout. Vraiment, si je n'avais pas eu cette femme, je n'aurais jamais été aussi fort."