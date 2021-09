Nabilla et Thomas Vergara, couple chic aux fiançailles de Riyad Mahrez ! La superbe fête en images

Sur les réseaux sociaux, Nabilla et Thomas Vergara ont partagé quelques images de cette somptueuse cérémonie de fiançailles. Riyad Mahrez et Taylor Ward ont fait appel à un food truck baptisé Little Bubbly et qui propose de "servir toutes les bulles" de l'événement, à savoir "Frizzante, Pimms ou bière pression" ! Un bar ambulant original décoré aux prénoms des heureux futurs mariés, Taylor et Riyad. Ce n'est pas tout : au cours de la soirée, tous ont pu danser au son de différentes musiques.

De belles retrouvailles, le soleil en moins, pour les deux couples qui avaient passé quelques jours ensemble à Ibiza l'été dernier. Rappelons qu'après avoir célébré leur mariage au château de Chantilly le 6 juillet dernier, Nabilla et Thomas Vergara s'étaient envolé vers l'Espagne pour leur lune de miel. Sur place, ils ont passé du bon temps avec le footballeur et sa compagne, entre restaurants chics et balade en yacht.