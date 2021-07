Thiago Silva, sa femme Isabelle ancienne obèse : "Je lui demandais s'il avait honte..." (EXCLU)

Dans Championnes : familles de footballeurs (TFX), Isabelle Silva a d'entrée reconnu avoir été en surpoids pendant des années. "Au début pour moi, c'était très dur, parce que dans le milieu du foot, ce n'est pas le stéréotype", déclare-t-elle notamment dans son portrait sur TFX. La jolie brésilienne qui est mariée à Thiago Silva a pesé jusqu'à 90 kilos mais grâce à sa détermination et son désir de prendre soin de sa santé, elle s'est sculptée la silhouette dont elle avait toujours rêvé. Aujourd'hui, elle est un exemple pour de nombreuses personnes qui rencontrent des problèmes de poids. C'est pourquoi elle prodigue de nombreux conseils sur les réseaux sociaux et a même lancé sa chaîne YouTube où elle partage entre autres ses cours de sport avec un coach professionnel.

Lors d'une interview accordée à Purepeople.com, Isabelle Silva revient sur sa longue période de remise en forme, sur ses doutes et complexes et sur l'impact que cela a causé sur son couple avec Thiago Silva.

Pourquoi avoir voulu parler de ce problème de santé ?

J'ai voulu parler de ma relation avec l'obésité pour mes followers. Pendant plusieurs années j'ai essayé de suivre une bonne alimentation, de faire des exercices mais sans réussir. À chaque fois que j'obtenais des résultats, je rechutais et rencontrais les mêmes problèmes. Et quand j'ai commencé à comprendre que, si je faisais tout ça, c'était d'abord pour moi et pas pour les autres ou pour une question esthétique, la machine s'est mise en route. Cela m'a donné envie de partager mon expérience et de peut-être donner envie à d'autres d'obtenir les mêmes résultats. J'aide beaucoup de personnes, je suis vraiment très contente donc je vais continuer.

Combien de poids avez-vous perdu et comment ?

J'ai essayé beaucoup beaucoup de programmes pour maigrir. Mon poids le plus haut c'est 90 kilos, c'était il y a huit ans. Et il y a quatre ans, j'ai trouvé un médecin vraiment sérieux à qui j'ai fait confiance. On a commencé un nouveau programme. Les résultats n'ont pas été rapides mais il a travaillé ma tête et mon corps. Quand j'arrivais à un bon résultat, je voulais arrêter mais pour mes followers j'ai continué. En novembre je faisais encore 77 kilos et maintenant je suis à 54 kilos. Je me sens bien comme ça.

Comment vous et Thiago avez-vous vécu ces années ? Votre physique a-t-il pu fragiliser votre couple ?

Du côté de Thiago non mais moi je l'ai mal vécu. Quand on a une estime de soi très basse, on peut vite tomber dans la dépression. Thiago m'a toujours dit qu'il m'aimait comme j'étais, que si je voulais faire quelque chose, il serait à mes côtés, il me disait : "Tu es belle" et m'a toujours donné de la force. Je pense quand même que pour lui je suis plus belle maigre (Rires). Mais ça fait du bien de savoir que Thiago veut être à mes côtés peu importe mon poids. Je lui demandais s'il avait honte quand il voyait ses amis et leurs belles copines, il m'a dit : "Non, elles sont maigres. Ce n'est pas ton corps qui m'a aidé à arriver là où j'en suis, c'est la personne que tu es et c'est ça que j'aime. Tu ne peux pas te comparer aux autres, elles n'arriveront jamais à ton niveau". Ça m'a donné beaucoup de force.

Vous prodiguez maintenant vos conseils sur les réseaux sociaux, comment tout cela se met en place ? Avez-vous d'autres projets ?

J'ai beaucoup d'idées, j'ai une équipe qui m'aide à gérer mes réseaux sociaux. Je travaille aussi sur une collection de tenues de sport, on l'a fait que pour moi au début, pour que je fasse l'émission et on a eu beaucoup de retours ! Les gens veulent acheter, donc on va continuer avec cette idée et commercialiser.

