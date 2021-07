Isabelle et Thiago Silva : "On ne pensait pas qu'on resterait ensemble longtemps" (EXCLU)

Au mois de juin, TFX a diffusé sa toute nouvelle émission événement : Championnes, familles de footballeurs. Pendant quelques semaines, les téléspectateurs ont pu suivre les quotidiens très fermés de Majda Sakho, la femme de Mamadou Sakho (Cristal Palace, club londonien), Tiziri Digne, la compagne de Lucas Digne (Everton et équipe de France) ou encore d'Isabelle Silva, l'épouse de Thiago Silva (Chelsea Football Club, avec qui il vient de gagner la Ligue des champions). Cette dernière nous a d'ailleurs accordé une interview exclusive pour parler de son expérience sur les antennes françaises. La jolie brésilienne de 34 ans en a profité pour évoquer son couple solide avec Thiago Silva, ses deux jeunes garçons Isago (12 ans) et Iago (10 ans) ainsi que sa manière de gérer les critiques.

Pourquoi avoir accepté de participer à Championnes, femmes de footballeurs ?

C'est pour montrer que je ne suis pas que femme de footballeur, que j'ai beaucoup de qualité, beaucoup d'expériences à partager. Et pour faire comprendre que, même si on a beaucoup d'argent, ça ne nous empêche pas de rencontrer des problèmes et d'avoir une vie réaliste, comme tout le monde.

Comment avez-vous rencontré votre mari, à l'âge de 13 ans ?

C'était par le biais de copines. On ne pensait pas qu'on resterait ensemble longtemps ou qu'on se marierait. On vivait le moment présent, c'était simple, on n'a jamais pensé au futur, à avoir une famille très jeune. La vie de Thiago est devenue ensuite vraiment spéciale et ça s'est fait automatiquement. On a grandi ensemble donc on a passé toute notre vie ensemble, on a beaucoup de complicité, on se connaît très bien, ça fait du bien pour notre union.

Vous êtes mère de deux jeunes garçons et papa est très pris par son travail... Comment gérez-vous seule ?

Gérer l'éducation de mes enfants n'est pas très compliqué parce que Thiago m'aide beaucoup même s'il n'est pas souvent là physiquement. Mes enfants ont l'habitude qu'il soit absent, ils sont nés dans ce milieu. Et puis ils ont 10 et 12 ans, ils comprennent bien ce qu'il se passe. Moi, j'essaye de les mettre à l'aise pour qu'ils grandissent au mieux dans ce milieu du foot.

Comment vous adaptez-vous aux déménagements fréquents ?

J'ai été amenée très jeune à déménager, j'avais 17 ans, donc c'est normal pour moi (Rires). Ce n'est pas un problème pour nous, je m'adapte facilement. Mais c'est sûr que j'aime bien aussi rester dans un même pays parce que mes enfants commencent à avoir des amis, donc pour eux c'est plus compliqué si on déménage beaucoup. C'est bien que ce soit déjà la fin de carrière de Thiago comme ça on peut commencer à réfléchir au lieu où on va fixer notre résidence finale.

Thiago Silva a été convoqué pour jouer la Copa America. Envisagez-vous de retourner au Brésil, ou en Amérique du sud, pour le soutenir ?

Normalement, avec les enfants on aime toujours accompagner Thiago mais à cause de la Covid, on ne peut pas y aller donc on a décidé de rester à Londres. Et même après, toujours à cause de la Covid, on ne voyagera pas en Amérique du Sud, on va voyager en Europe. Thiago va nous rejoindre, profiter un peu des vacances en famille.

Comment vos enfants vivent cette distance ?

On se dit toujours que c'est long, 'encore un mois', mais c'est la vie, nous sommes habitués. Il n'y a pas longtemps, mon petit a raconté sur ses réseaux sociaux que son papa lui manquait beaucoup, c'est triste. Thiago l'a vu et a eu envie de pleurer mais c'est la vie. Les enfants savent qu'il fait des choses "wahou", ils adorent le foot, et dans 4-5 ans, il sera toujours avec ses enfants.

Envisagent-ils de suivre ses pas et de devenir footballeurs ?

C'est trop tôt pour dire s'ils vont suivre cette carrière mais mon plus jeune aime particulièrement l'univers de l'entraînement, de voyager pour jouer. Le plus grand, c'est plus pour s'amuser. Et le plus petit on va croiser les doigts pour qu'il connaisse cette carrière-là lui aussi.

Certains imaginent qu'une femme de footballeur est une bimbo qui passe son temps à faire du shopping. Vous cassez cette image. Qu'avez-vous à répondre aux gens avec ces préjugés ?

Tout le monde qui a une bouche peut dire n'importe quoi, moi je sais la vérité et je sais que je gère ma vie et celle de ma famille, que je ne suis pas qu'une femme de footballeur. Je sais l'importance que j'ai pour mon mari et ma famille. Mais ce n'est pas que les femmes de footballeurs qui sont critiquées, tout le monde pense qu'une personne qui a beaucoup d'argent a la vie plus facile que les autres. Oui, nous avons une vie plus confortable ça c'est sûr, mais nous traversons aussi des moments compliqués. Je connais beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne sont pas heureux. Moi je peux dire que si je n'avais pas été avec mon mari, il ne serait pas devenu le professionnel qu'il est aujourd'hui. Donc je suis plus qu'une femme de footballeur, je suis la femme de Thiago Silva.