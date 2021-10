M. Pokora et Christina Milian avec Neymar : grosse soirée d'anniversaire pour un célèbre top model

C'est au Guise Trattoria, situé dans le très chic 8e arrondissement de Paris, que Cindy a soufflé ses 27 ans, qu'elle a eus le lundi 27 septembre. La Française a pu compter sur les présence de Neymar Jr et Marco Verratti, qu'elle avait déjà croisés au défilé Balmain, le mercredi 29 septembre. Cette fois, le Brésilien et son collègue italien (accompagné de son épouse Jessica Aïdi) étaient sortis sans leurs collègues Achraf Akimi et Rafael Alcantara. Kylian Mbappé les a remplacés.

Comme eux, M. Pokora et sa femme Christina Milian se sont rendus au restaurant de la Rue du Faubourg-Saint-Honoré pour souhaiter leurs meilleurs voeux à Cindy Bruna. Craquante dans une tenue de la marque Ottolinger (collection printemps-été 2022), la jolie Française a aussi reçu son ami champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton et des mannequins Constance Jablonski, venue avec son chéri Matthias Dandois, Ophélie Guillermand et Imaan Hammad.

Cette saison encore, Cindy Bruna a profité de la Fashion Week parisienne pour organiser un anniversaire épique. Cette folle semaine de la mode consacrée aux collections prêt-à-porter printemps-été 2022 prendra fin le mardi 5 octobre 2021.

En attendant, les défilés et soirées s'enchaînent !