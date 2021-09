PSG-Manchester City : Franck Gastambide et Sabrina Ouazani, Gims et Demdem... les couples s'affichent au Parc

C'était soir de gala au parc des Princes mardi soir ! Le Paris Saint-Germain a affronté son rival le plus sérieux dans sa poule de Ligue des Champions, à savoir Manchester City. Dans un match d'une intensité folle, les Parisiens ont réussi à prendre le meilleur sur l'équipe de Pep Guardiola. Avec un but magique de Lionel Messi, les joueurs de la capitale ont enflammé des supporters qui n'en demandaient pas tant. Comme souvent depuis plusieurs saisons maintenant, les stars se sont amassées en tribunes pour assister à cette belle victoire.

Et hier soir, on a vu de nombreux couples dans les travées du Parc des Princes. Parmi eux, Maître Gims était collé à sa belle DemDem toute la soirée. Lunettes teintées comme à son habitude, le chanteur a sûrement dû apercevoir Franck Gastambide qui est apparu particulièrement joyeux face à la prestation des coéquipiers de Neymar et Mbappé. Sa copine Sabrina Ouazani était également de la partie et elle avait l'air de bien s'amuser aux côtés d'Issa Doumbia. Un autre couple connu à l'international a fait le déplacement dans le 16ème arrondissement pour assister au match : Ed Sheeran et sa femme Cherry Seaborn. Visiblement ravis d'être là, le chanteur anglais était chez Yann Barthès quelques heures avant pour participer à Quotidien.

Fervent supporter du PSG, Michaël Youn n'a pas raté l'occasion de voir le premier but de Messi et il a même emmené ses amisKev Adams et Ary Abittan avec lui. Autre visage connu du Parc des Princes, Jamel Debbouze avait fait le déplacement, tout comme l'actrice Isabelle Huppert, venue avec son fils Lorenzo, tou encore Amélie Mauresmo et Pascal Obispo.

Comme on le pressentait, une pluie de stars s'est abattue sur le Parc des Princes hier soir et ils n'ont certainement pas été déçus après la magnifique victoire des Parisiens !