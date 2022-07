Christian Karembeu complice avec Jackie et ses deux adorables filles pour un beau mariage

Les vacances se poursuivent et elles sont très belles pour Christian Karembeu et sa petite famille. Le champion du monde est actuellement en France et il en profite à fond. Installé en Grèce où il travaille pour son ancien club de l'Olympiakos le Pirée, l'ancien footballeur de 51 ans a eu envie de rentrer dans l'Hexagone pour l'été. Il y a quelques jours, il a passé un beau moment en compagnie de sa fille aînée, Inès, qu'il a retrouvée au jardin des Tuileries pour un rare moment avec ses deux autres filles, Gaïa et Alessia.

En plus de ce beau moment à 4 à Paris, l'ancien compagnon d'Adriana Karembeu a participé à un événement important le week-end dernier, puisque sa femme, l'ancienne championne de ski Jackie Chamoun était invitée au mariage d'amis à elle. Comme elle l'a montré sur son compte Instagram, où elle est particulièrement active, la belle libanaise de 30 ans a publié plusieurs photos de la cérémonie qui avait l'air particulièrement réussie.

"Nous célébrons l'amour. Je ne pourrais pas être plus heureuse pour vous deux ! Je vous aime !", écrit Jackie Chamoun en commentaire de sa série de photos. Sublime dans une robe rose, la belle sportive forme un couple de rêve avec Christian Karembeu, qui avait opté pour un bel ensemble bleu. Les parents ne sont pas venus seuls puisque Gaïa et Alessia étaient également de la partie. Les deux adorables petites filles de 4 ans et 2 ans étaient ravissantes dans leurs petites robes blanches avec une couronne de fleurs sur la tête pour un look très estival !